Маленьку японську село часом перетворюють в гігантський фонтан



Найвідоміша пам’ятка японського міста Мияма – Каябуки але Сато, село з очеретяними дахами. Це традиційне поселення є частиною культурної спадщини країни і, отже, досить грунтовно охороняється не тільки законом, але й усіма доступними засобами. Саме туди з’їжджаються десятки тисяч туристів, які хочуть поглянути не тільки на музей під відкритим небом, але і на струмені води, які зрошують будинку. А навіщо це робиться — дізнаємося далі.



Село Каябуки-але Сато («Село очеретяних дахів») це не тільки історичний пам’ятник, але і своєрідний музей під відкритим небом, в якому у 38 з 50 дерев’яних будинків дахи зроблені з очерету.

Багато будинків цієї колоритної села були побудовані ще в період Едо (1603-1868), тому вона в 1993 році і була визнана заповідником традиційної японської архітектури, що зберегла первісний зовнішній вигляд.

Тепер автентичну пам’ятку, розташовану на узліссі, відвідує величезна кількість туристів, що саме по собі несе неабияку загрозу пам’ятці архітектури. Адже враховуючи легкозаймистість матеріалів, з яких зроблено поселення будь-яке необережне дію з вогнем може призвести до пожежі.



Не можна скидати з рахунків і природні катаклізми у вигляді лісових пожеж, які в лічені хвилини здатні погубити колоритну село, що і сталося практично в 2000 році. Завдяки злагодженим діям музей під відкритим небом не сильно постраждав, але за інших обставин, наслідки були б вельми плачевними.

Тому, щоб уникнути непередбачених ситуацій влади вирішили встановити ефективну спринклерную систему, яка при найменшій загрозі займання запускає 62 розбризкувача, створюючи водяну завісу.

Найцікавіше, що ця система абсолютно непомітна до тих пір, поки не спрацювали датчики, і не включилася протипожежна сирена; її замаскували під звичайні дерев’яні колодязі, які є невід’ємною частиною сільського побуту.

Тільки після цього всі колодязі чудесним чином трансформуються в спринклери, починається справжній парад фонтанів, які ретельно поливають село зі всіх сторін.

Саме це дійство перетворилося на окремо взяту пам’ятка, помилуватися якою з’їжджається величезна кількість туристів. Оскільки після пожежі більше позаштатних ситуацій не виникало, то систему просто перевіряють два рази в рік. Причому із звичайної перевірки протипожежного влади регіону влаштували справжній водяній атракціон, на який з’їжджаються натовпи туристів.

Тих, хто вирішить відправитися подивитися цю фантастичну феєрію власними очима, експерти Novate.Ru попереджають – якщо почуєте рев сирени, терміново діставайте парасольку або біжіть в укриття. Адже розпилювачі з величезним напором подають воду, а це означає, що за лічені секунди промокніть до нитки.