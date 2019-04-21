Сьогодні почався другий тур виборів Президента України

У неділю, 21 квітня, відбувається повторне голосування на чергових виборах Президента України.

Голосування триватиме з 8 до 20 години, на закордонних виборчих дільницях проводитиметься за місцевим часом країни перебування.

До виборчого бюлетеня включено двох кандидатів, які за підсумками першого туру виборів 31 березня одержали найбільшу кількість голосів, – шоумена Володимира Зеленського та чинного Главу держави Петра Порошенка.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

Водночас, згідно з рішенням Центральної виборчої комісії, президентські вибори не організовуватимуться і не проводитимуться на території анексованого Криму та у 12 із 21 виборчих округів Донецької області й у 6 округах із 11 в Луганській області.

Орієнтовна кількість виборців – понад 29 млн громадян.

325 тисяч 604 українці скористалися тимчасовою зміною місця голосування.

139 українським громадським організаціям надано право мати офіційних спостерігачів під час президентських виборів.

Крім того, Центральна виборча комісія зареєструвала 2700 офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій та 21 іноземної держави.

Затверджений Центрвиборчкомом загальний кошторис проведення чергових виборів Президента України становить 2,3 млрд грн.

Планується, що безпеку виборців під час голосування на виборах Президента України забезпечуватимуть понад 130 тисяч правоохоронців.

ЦВК має встановити та оголосити результати повторного голосування з виборів Президента України не пізніше ніж на десятий день з дня такого голосування.

Новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше, як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Чинний Президент Петро Порошенко був обраний на позачергових виборах 25 травня 2014 року. Згідно з вимогами законодавства, наступні чергові вибори Глави держави проводяться в останню неділю п’ятого року повноважень.

Джерело Укрінформ