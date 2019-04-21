Суд ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського у справі ПриватБанку

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України

Печерський суд Києва ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, розірвавши договори поруки олігарха за кредитами рефінансування ПриватБанку в Національному банку, загальна сума яких складає 9,2 мільярда гривень.

Зазначається, що у 2015 році Коломойський, який тоді був співвласником ПриватБанку, уклав з НБУ договори особистої поруки за кредитами, які Нацбанк видавав для рефінансування Привату. Загальна сума цих кредитів складала 9,2 мільярда гривень.

«Ігор Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно, незважаючи на важкі наслідки, які українська держава змушена понести внаслідок його дій. Задля уникнення солідарної відповідальності, у вересні 2017 року він звернувся до суду з вимогою розірвати зазначені договори поруки», — повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

У Нацбанку повідомили, що дане рішення ще не набуло законної сили. Нацбагнк планує подати на нього апеляцію.

«Чергове рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих банку та державі колишніми власниками ПриватБанку», — додав Григорчук.