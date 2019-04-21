У Босфор увійшов британський корабель-розвідник

В протоку Босфор увійшов британський розвідувальний корабель HMS Echo.

Про це 20 квітня повідомив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

Він нагадав, що в листопаді 2018 року міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що HMS Echo буде працювати на Чорному морі протягом 2019 року «для забезпечення свободи судноплавства і підтримки України», а в грудні корабель вже був з візитом в Одесі.

«20 квітня близько 20:11 У протоку Босфор увійшов розвідувальний корабель Її Величності королеви Великобританії HMS Echo (H87).

Гідрографічні судна класу Echo призначені для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів і наземних операцій морського десанту », – зазначив Клименко.

Він додав, що корабель подібного класу «здатний забезпечити в реальному часі інформацію про навколишнє середовище, а також може виконувати завдання в антидиверсійній обороні і пошуку мін».