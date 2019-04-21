ЗСУ влаштували бойовикам на Донбасі добу смерті

За добу суботи, 20 квітня, в зоні дії Операції Об’єднаних сил було ліквідовано четверо бойовиків незаконних збройних формувань.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил немає.

Як наголошується, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник дев’ять разів обстріляв позиції українських підрозділів: двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль; з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Опитне; двічі з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – у населеного пункту Піски; двічі з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка; двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції Об’єднаних сил у хутора Вільний.

За даними розвідки, четверо окупантів було знищено, ще шість – поранено.