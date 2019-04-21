Білорусь вимагає від Росії компенсацію за погану нафту

Білорусія обговорить з російською держкомпанією «Транснефть» механізми компенсації за поставку неякісної нафти, заявив голова концерну «Белнефтехим» Андрій Рибаков. Про це в суботу, 20 квітня, повідомляє БЕЛТА.

Мозирський нафтопереробний завод першим виявив проблеми з якістю що надходить нафти. В деяких пробах вміст хлорорганічних сполук було перевищено в 100 разів. У даних сполук «висока корозійна агресивність», пояснив Рибалок. «Можлива забивання окремого теплообмінного обладнання та отруєння дорогої катализаторной системи», — сказав глава концерну.

Ремонт унікального обладнання займе не менше півроку. «Якщо говорити про грошовому вираженні, то це, як мінімум, десятки мільйонів доларів, збиток може обчислюватися багатьма сотнями мільйонів доларів», — заявив глава «Белнефтехима».

На завод «Нафтан» нафту з підвищеним вмістом хлорорганіки ще не надійшла. Вирішено знизити завантаження потужностей підприємства на 50 відсотків, щоб краще підготуватися для мінімізації можливих наслідків, сказав Рибаков.

При цьому внутрішній ринок повністю забезпечений якісним моторним паливом, стверджують в «Белнефтехиме». Білоруським НПЗ довелося виступити в ролі фільтра, отримавши неякісний продукт, поскаржився Рибалок. «Над цим працюємо і чекаємо інформації від російської сторони», — заявив глава концерну.

Збиток від надходження неякісної нафти поки складно підрахувати. «Всі можливі наслідки будуть обговорені з “Транснафтою” на майбутній нараді. Білоруська сторона буде наполягати на виробленні компенсаційних механізмів», — додав Рибалок.

Відносини між Росією і Білорусією загострилися через податкового маневру в російській нафтовій галузі, в результаті якого паливо в республіку буде поставлятися за більш високими цінами. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що бюджет республіки втратить 10 мільярдів доларів. Він говорив, що Росія може втратити єдиного союзника на західному напрямку, якщо сторони не домовляться про компенсації.