На Київщині спостерігача «ОПОРИ» не пустили на початок ранкового засідання

В Яготині у 98 окрузі спостерігача «ОПОРИ» не пустили на виборчу дільницю № 321048, тому він не зміг спостерігати за ранковим засіданням дільничної виборчої комісії.

Як повідомляється на сайті «ОПОРИ», вранці 21 квітня спостерігач прибув на виборчу дільницю № 321048, розташованої в Яготині. Проте члени комісії відмовилися реєструвати його як офіційного спостерігача, відповідно і заборонили перебувати на виборчій дільниці і бути присутнім на ранковому засіданні комісії.

Члени ЦВК аргументували це тим, що у спостерігача посвідчення старого зразка і воно недійсне. Однак, згідно з постановою Центральної виборчої комісії № 54 від 11.01.2019 року, у разі призначення ЦВК повторного голосування, офіційні спостерігачі від громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку.

Тільки після дзвінка голові Окружної виборчої комісії, яка підтвердила наявність цієї постанови, спостерігача все ж пустили на ранкове засідання. Однак відкриття сейфа і підрахунок бюлетенів спостерігач пропустив.