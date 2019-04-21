У НБУ відреагували на третє рішення суду на користь Коломойського

Національний банк України оскаржить вердикт Печерського районного суду столиці від 20 квітня по справі про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського про рефінансування банку “ПриватБанку” до його націоналізації.

Про це розказала прес-служба НБУ.

У банку уточнили, що екс-власник банку Ігор Коломойський “показавши небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно”.

“У вересні 2017 року він звернувся до суду з вимогою розірвати вказані договори поруки. Судове рішення на користь Ігоря Коломойського не набрало законної сили і, безумовно, буде оскаржено апеляцією”, – заявив глава управління юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук. На думку чиновника регулятора, судове рішення “вже третє не на користь держави за останні три дні”, чим серйозно стурбовані у НБУ.

“Чергове рішення суду створює правову невизначеність, а, отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні в майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів держави в судових процесах в інших юрисдикціях по відшкодуванню збитків, заподіяних банку і державі колишніми власниками “ПриватБанку” , – додав Григорчук.