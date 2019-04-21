У Польщі хочуть скасувати роумінг для громадян України – МЗС

Влада Польщі ініціюють цілий ряд нових пропозицій з боку Європейського Союзу для країн Східного партнерства для підвищення статусу даного проекту.Про це в інтерв’ю РАР зазначив заступник глави МЗС Польщі за східним питань Марцин Пшидач.

Таким чином, він заявив: «З одного боку, мова йде про зближення правових систем держав-партнерів до європейських систем, моніторинг їх прогресу у втіленні європейської спадщини. По-друге, Польща пропонує зробити ставку на галузеве співробітництво».

В цей же час він підкреслив, що якщо СП не можуть повністю адаптуватися до євростандартів, то це може бути зроблено, принаймні, в окремих секторах. Польський чиновник назвав, що прикладом такого роду дій є, в тому числі, скасування оплати за дзвінки в роумінгу, що могли б на собі відчути прості люди, українці, які живуть у Польщі.