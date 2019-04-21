Журналіст: «Що потрібно зробити в Україні, щоб люди були вільні і щасливі?»

Відомий журналіст Павло Себастьянович на своїй сторінці в Facebook написав, що більше не хоче думати про вибори і напише лише про те, що необхідно зробити в Україні, щоб люди відчували себе щасливими і вільними.

За його словами, протягом останніх 20 років влада країни розповідають, що все в Україні не просто, потрібна особлива компетенція. За його словами, все, що потрібно зробити в Україні, — це ліквідація всього того, що заважає народу жити. Вбивати нікого не треба, але потрібно ліквідувати економічних силовиків, у тому числі податкову поліцію, санітарну та трудову інспекцію. Себастьянович пропонує зменшити кількість чиновників з 300 тисяч до декількох десятків тисяч. «Не треба захищати злодіїв і неефективність страшними казками про міцних господарників. Надивилися», — пише журналіст.

Користувачі активно коментують його посаду. «Інвестиції і нове — завжди ризик, але їх відсутність — це гарантований програш», «Все поділити», — сказав Кульок, ні, все ліквідувати, — проголосив Павло Себастьянович. Я так і зрозумів, що не потрібно простих рішень», — пишуть передплатники.