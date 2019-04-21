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“За півгодини до відкриття!”: У Празі неймовірний ажіотаж

21.04.2019

У столиці Чехії, Празі, в день проведення другого туру виборів президента України утворилися величезні черги виборців.

Знімок в Twitter оприлюднив посол України в Республіці Чехія Євген Перебийніс. На фото видно, що черга з українців розтягнулася майже на всю вулицю.

“Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці”, – підписав фотографію посол.

Tweets by YPerebyinis

Тим часом в Україні о 8 ранку відкрилися виборчі дільниці. Українці діляться знімками з місць голосування.

За пост глави держави борються шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. Перші результати екзит-полів будуть оприлюднені о 20:00, зразу після закінчення голосування.

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