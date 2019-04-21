На Одещині 30-річна жінка викинула немовля у вигрібну яму

На Одещині 30-річна породілля викинула новонароджене немовля у вуличну вбиральню.

Жінка стверджує, що дитина народилася мертвою, йдеться в сюжеті ТСН.

До поліції вона звернулася сама через два тижні після пологів та пояснила, що не усвідомлювала своїх дій, бо перелякалася. «У пакет. У туалет викинула», — зізналася жінка.

Поліція розпочала розслідування за фактом убивства матір’ю новонародженої дитини. Під час першого огляду слідів насильницької смерті на тілі немовляти не виявили. «На теперішній час тіло немовляти направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті дитини», — пояснила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

На обліку під час вагітності породілля не перебувала, народжувала вдома сама. Це вже друга її дитина, перша — неповнолітня донька — у дитячому притулку.