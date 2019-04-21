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У Північній Македонії проходять шості президентські вибори

21.04.2019

В Северной Македонии проходят шестые президентские выборыЗа даними опитування лідером є Стево Пендаровски

Повідомляється, що на президентський пост країни балотується 3 професори університету – Стево Пендаровски є кандидатом від правлячої партії, і, Ґордана Силяновска-Давкова являє націоналістичну опозицію, а Блер Річка є кандидатом від двох партій етнічних албанців.

У разі якщо президент не буде обраний в першому турі, 5 травня повинен відбутися другий тур. Для визнання другого туру дійсним, необхідно, щоб явка становила менше 40% виборців.

Останні опитування показують, що за спільного кандидата від македонської та албанської партії Пендаровского свої голоси готові віддати 27% виборців, за Силяновску-Давкову – 23%, а за Блерима Річку – 11%.

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