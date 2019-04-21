Українка Інна Гапоненко вийшла в лідери на чемпіонаті Європи із шахів

Після дев’яти турів на жіночому чемпіонаті Європи з шахів в Анталії (Туреччина) попереду українка Інна Гапоненко, яка набрала 7,5 очок.

Гапоненко очолила турнірну таблицю, обігравши росіянку Аліну Кашлінську, повідомляє Укрінформ.

На пів-очка відстає француженка Марі Себаг, на очко – українка Анна Ушеніна, Катерина Аталик з Туреччини, росіянки Анастасія Боднарук і Аліна Кашлінська, Полін Гішар з Франції, німкеня Елізабет Петц, гречанка Ставрула Цолакіду і Моніка Сочко з Польщі.

У передостанньому, 10-му турі Гапоненнко зіграє білими фігурами з Себаг, а Ушеніна чорними – проти Аталик.

Призовий фонд ХХ чемпіонату Європи становить €60 тис., З яких переможниця отримає €10 тис. Чотирнадцять кращих шахісток турніру отримають пряму путівку на Кубок світу.