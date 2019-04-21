Турчинов порівняв Порошенка з Ісусом Христом

Сьогодні мільйони людей продовжують сподіватися на вирішення своїх складних проблем, не докладаючи до цього зусиль, бажають змінити навколишній світ, не бажаючи змінюватися самі.

Про це йдеться у привітанні Секретаря РНБО Олександра Турчинова.

«Сьогодні свято входження Ісуса Христа в Єрусалим.

Багато хто знає біблійну історію про те, як радів народ, коли Ісус в’їжджав на віслюкові до Єрусалима. Як Йому кричали «Осанна!» і кидали під ноги одяг і пальмові гілки ті ж люди, які вже через кілька днів, не дочекавшись бажаних чудес, дармової їжі, зцілення і швидких перемог, вимагали Його розіп’яти.

Ця історія свідчить про марність, нестійкості і умовності уподобань і симпатій натовпу, які за лічені дні можуть перетворитися в роздратування і лють.

Як і дві тисячі років тому, так і зараз більшість людей плекає надію поліпшити своє життя не тяжкою працею, а завдяки диву. Перемогти жорстоких зовнішніх ворогів не ціною єднання, надзусиль і втрат, а дивним чином — «переконливими обіцянками» і харизмою чергового лідера.

Мільйони людей продовжують сподіватися на вирішення своїх складних проблем, не докладаючи до цього зусиль, бажають змінити навколишній світ, не бажаючи змінюватися самі.

Як і дві тисячі років тому, так і зараз настрій натовпу, яка не отримала задоволення своїх примх, миттєво перетворюється в сказ і спрагу жорстокої розправи.

Як і дві тисячі років тому, так і зараз люди не розуміють Христа, що прийшов у цей світ не для того, щоб розважати, годувати або лікувати, а щоб дати нам свободу — свободу від гріха, дати нам можливість зрозуміти сенс власного життя, і здобути перемогу над брудом власної душі, і перемогу життя над смертю!

Зі святом, дорогі друзі»