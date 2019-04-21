Не тільки європейці: генетики проаналізували ДНК хрестоносців

Хрестові походи — узагальнена назва цілої серії релігійних військових походів, здійснених європейцями в XI-XV століттях. Перший Хрестовий похід організували в 1096 році за рішенням папи римського Урбана II. Головною метою декларували підтримку східних християн у їх протистоянні з мусульманами-сельджуками в Малій Азії. Додаткова мета — встановлення контролю над священним як для християн, так і для мусульман Єрусалимом.

Спочатку свою відозву Урбан II адресував конкретно до французькому лицарству, проте вже незабаром похід прийняв характер масштабної загальноєвропейської кампанії.

Зараз вчені отримали можливість визначити конкретний етнічний склад учасників Хрестових походів. Це стало можливим завдяки знахідці ліванських археологів: вони виявили поряд з середньовічним містом Сидон поховання кількох десятків людей. Зараз місто називається Сайда і є третім за величиною ліванським населеним пунктом.

Воїни загинули в XIII столітті. Речі європейського походження, зокрема металеві пряжки, дозволяють стверджувати, що мова йде конкретно про хрестоносців.

Аналіз ДНК показав, що перед дослідниками — неймовірно строкатий етнічний склад. «Ми отримали унікальну можливість розкрити походження простих хрестоносців. Вони були не тільки європейцями — виявилося, що в той час Близький Схід був надзвичайно строкатим з генетичної точки зору. І вихідці з Європи, і місцеві жителі, і їх загальні нащадки билися, жили і вмирали пліч-о-пліч один з одним», — говорить представляє британський Інститут Сангера Марк Хабер.

Вчені з’ясували, що троє воїнів мали європейське походження, а четверо їхніх соратників були місцевими жителями. Ще двоє мали елементи як європейської, так і близькосхідної ДНК, що говорить про смешениях завойовників і місцевих жителів. Важливим аспектом дослідники вважають повна відсутність слідів хрестоносців в ДНК сучасних ліванців. Останні виявилися більш близькі до античних жителям Близького Сходу, ніж до середньовічних європейців.

За матеріалами Phys.org

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