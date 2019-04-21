Китаєць 11 років добирається в офіс, перепливаючи річку Янзцы

Чжу Біу 53 роки плаває в офіс по річці Янзцы вже 11 років. Кожен день вранці і ввечері він пропливає по 2200 метрів. Чжу вважає, що знайшов відмінний спосіб перемогти вічні пробки в годину пік.

Йому потрібно всього 30 хвилин, щоб дістатися з дому в офіс. Якщо б він добирався на метро — це зайняло б цілу годину.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Чжу Біу живе в окрузі Ханьян, але працює керуючим ринку в районі Ухань — обидва округу розділені широкою рікою.

За матеріалами Daily Mail

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