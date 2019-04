В Австралії поліція повернула бездомному втрачену щура

Поліція Сіднея повернула 59-річному безпритульному на ім’я Кріс його ручну щура, яку він втратив два тижні тому.

Щур на ім’я Люсі жила в картонній коробці, яку Кріс зазвичай ставив перед собою на вулиці. Але одного разу, коли Кріс ненадовго відлучився, Люсі раптово зникла.

Кріс взяв аркуш паперу й написав про свою пропажу, згадавши і прикмети зниклого гризуна. Оголошення бездомного настільки зворушила перехожих, що незабаром у соцмережах з’явилися його фотографії і прохання про допомогу.

На реакцію соцмереж звернула увагу поліція штату Новий Південний Уельс, яка почала розслідування. В результаті правоохоронцям вдалося знайти зниклу щура. «Що проходила повз жінка побачила самотню Люсі і подумала, що її кинули, тому взяла її додому і дбала про неї», — йдеться в повідомленні поліції.

На відеозаписі, яку правоохоронці зробили під час вручення тваринного господареві, видно, що Кріс одразу впізнав свою щура. «Так, це вона! У неї більмо на оці. І вона пам’ятає мене!» — говорить він.

Great news!

Officers from Sydney City Police Area Command have reunited a homeless man and his pet rat today, after she went missing last week.

Thanks to our followers, Lucy was safely retrieved today and returned to her owner. pic.twitter.com/BPPe7lQZP9

— NSW Police Force (@nswpolice) 18 квітня 2019 р.

Бездомний вибачився перед правоохоронцями за заподіяне занепокоєння і подякував їм за роботу. Історія Кріса та його щури викликала широкий резонанс в ЗМІ і соцмережах. Багато користувачів не тільки виявляли бажання допомогти в пошуку гризуна, але і перераховували гроші в благодійний фонд допомогти бездомному. Всього за кілька днів активісти зібрали для Кріса і Люсі понад 1700 австралійських доларів (приблизно $1200).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Німеччині бригада пожежників врятувала занадто товсту щура.

За матеріалами УНІАН

