Бути міністром не планую, залишаюся дитячим лікарем, — член команди Зеленського Комаровський

Педіатр Євген Комаровський, який був представлений кандидатом у президенти Володимиром Зеленським як член його команди, не збирається ставати міністром в разі перемоги Зеленського на виборах, а буде виконувати роль його радника.

«Бути міністром не планую. Планую давати поради, відповідати на питання в рамках моєї компетенції. Залишаюся дитячим лікарем», — зазначив Коморовський.

При цьому він повідомив, що з Зеленським «у нас 10 років добрих дружніх відносин», і коли той попросив бути його радником в області медицини, Комаровський погодився.