Росія орендує сирійський порт Тартус на майже 50 років

Керівництво Росії та Сирії найближчим часом планують підписати угоду, за якою порт Тартус передадуть в оренду РФ на 49 років для використання в економічних цілях.

Як повідомляє «Інтерфакс», про це заявив заступник голови російського уряду з питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов.

«Сподіваємося, що протягом тижня контракт буде підписаний, і на 49 років порт Тартус перейде в експлуатацію російського бізнесу», — заявив він.

Так, за словами Борисова, домовленості схвалені за підсумками переговорів з президентом Сирії Башаром Асадом в Дамаску.

Попередньо рішення було прийнято ще в грудні 2018 року на засіданні Міжурядової комісії Сирії і РФ, яку з російської сторони очолює Борисов.

Наразі у Тартусі розташований пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

Нагадуємо, у лютому Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників, серед яких Росія й Іран.