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Перші дані про явку виборців станом на 11.00 оприлюднила ЦВК

21.04.2019

За три години на виборах президента України проголосували 10,2% виборців – ЦВК

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00.

Явка виборців на виборах президента України станом на 11:00 склала 10,2% за даними 10 виборних округів з 199 по всій країні.

Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, у Дніпропетровській области – 14,2%, Донецькій – 18,04%, ,  Івано-Франківській – 8,1%, Київській – 1,98%, Луганській – 22,08%,  Рівненська – 12,38%,  Харьковская- 15,84%, Хмельницька – 16,21% , Київ – 0,97%,

Даних щодо явки виборців в інших округах поки немає.

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