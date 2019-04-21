Перші дані про явку виборців станом на 11.00 оприлюднила ЦВК

За три години на виборах президента України проголосували 10,2% виборців – ЦВК

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00.

Явка виборців на виборах президента України станом на 11:00 склала 10,2% за даними 10 виборних округів з 199 по всій країні.

Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, у Дніпропетровській области – 14,2%, Донецькій – 18,04%, , Івано-Франківській – 8,1%, Київській – 1,98%, Луганській – 22,08%, Рівненська – 12,38%, Харьковская- 15,84%, Хмельницька – 16,21% , Київ – 0,97%,

Даних щодо явки виборців в інших округах поки немає.