Лікар розповіла, чому котрі худнуть не можна відмовлятися від жирного і солодкого

Відомий лікар Вікторія Савицька впевнена, що навіть під час інтенсивного схуднення не можна забороняти собі вживання тих чи інших продуктів.

Справа в тому, що суворі заборони мають зворотний ефект і рано чи пізно призведуть до зриву, передає портал Голос.иа.

За словами Вікторії, якщо ви відмовляєте собі в улюблених продуктах, настане момент, коли ви не зможете терпіти і переїдете настільки, що обнулите всі результати схуднення. Саме тому їсти треба все, але в міру.

«В нашому раціоні корисні всі види і категорії продуктів, зрозуміло, я не маю на увазі напівфабрикати або фаст-фуд. Солодкі продукти їжте тільки в першій половині дня, тоді вони не позначаться на вашій фігурі, зате піднімуть настрій і забезпечать енергією. По можливості, замінюйте цукерки і тістечка медом, сухофруктами і цукатами. Якщо ж дуже хочеться з’їсти тортик, задовольнитеся невеликим шматочком, а не поглинає полторта, обіцяючи собі, що ось з завтрашнього дня точно будете дотримуватися суворої дієти і не зірветеся. Чим суворіше дієта і більше заборон, тим вище ймовірність зриву».

При цьому дуже важливо, щоб в організм протягом дня надходила достатня кількість тваринного білка. М’ясо можна їсти навіть двічі на день, але до 16.00. Воно життєво необхідно для нормальної роботи серця, мозку і судин. Вживайте невеликий шматочок м’яса під час сніданку, вибирайте рибу на обід, полуденок можна з’їсти кілька скибочок сиру або буженини. А ось для вечері краще залишити більш легкі продукти. Їжу, яка швидко перетравлюється в шлунку і не викликає тягар.

Виключати жир теж не варто, оскільки він допомагає засвоюватися ряду вітамінів, а його недолік в організмі уповільнює процеси метаболізму.

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«Чудово позначається на здоров’ї, зовнішньому вигляді додавання в раціон оливкової або соняшникової олії. До речі, рослинний жир багатий мікроелементами і допомагає організму перетравлювати їжу, бере участь у скиданні жовчі після споживання важкої їжі. А ось від майонезу, краще відмовитися – нічого корисного ні для організму, ні для фігури в ньому немає. Виняток – приготований власноруч майонез, але є його варто не частіше разу-двох на тиждень і невеликими порціями», – вважає експерт.

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