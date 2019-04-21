Неймовірний ажіотаж: президентські вибори б’ють рекорди по явці виборців, ЦВК озвучив перші дані

З ранку 21 квітня на виборчих дільницях збираються величезні черги, свій вибір нового президента зробив вже кожен 6-й українець.

З початку голосування і за станом на 11:00 явка виборців склала 17,66%, повідомили у ЦВК. Українці голосують активніше, ніж у першому турі виборів — тоді до цього часу на дільниці прийшли лише 16,08% громадян.

Найбільший ажіотаж вибори викликали в Запорізькій (там вже проголосували 24,38%), Миколаївській (23,35%), Дніпропетровської (22,56%) та Полтавській області (22,53%).

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Найменш активні поки виборці Закарпаття (всього 8,01%) і Прикарпаття (10,81% в Івано-Франківській області). Слабо голосують і жителі інших західних областей, зокрема Чернівецькій (10,38%), Львівській (11,75%) та Тернопільській (11,6%).

На Волині проголосували 13,99% громадян, у Рівненській області — 13,69%, Хмельницькій — 15,89%.

У Вінницькій області на виборчі дільниці вже прийшли 15,44%, у Донецькій — 20,79%, Житомирській — 16,28%, Київській — 17,62%, Кіровоградській — 20,86%, Луганській — 20,91%, Одеській — 16,95%, Харківській — 19,6%, Херсонській — 22,06%, Черкаській — 20,63%, Чернігівській — 20,14%.

У Києві проголосували 16,27% виборців.

Великий сплеск активності спостерігається і на деяких виборчих дільницях за кордоном, зокрема, в Празі. На розміщених в соцмережах фото видно, як черга ще за півгодини до відкриття ділянки розтягнулася майже на всю вулицю.

За посаду глави держави змагаються шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. Перші результати екзитполів будуть оприлюднені о 20:00, відразу після закінчення голосування.

До речі, самі кандидати вже теж проголосували. Зеленський приїхав на дільницю в Оболонському районі столиці разом з дружиною Оленою і в оточенні охоронців. А Порошенко, який напередодні через соцмережі закликав прийти на голосування у вишиванці, сам прийшов у звичайному костюмі. Правда, у його дружини Марини журналісти відзначили «етнічні нотки» в пальто.

Також з ранку проголосували багато відомі політичні та громадські діячі. Серед них в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, предстоятель ПЦУ Епіфаній, популярний український виконавець Олег Винник, Спікер Верховної Ради Андрій Парубій та багато інших.

Нагадаємо, що категорично заборонено робити на виборах-2019 — за це загрожує штраф або в’язниця.

Як повідомляв Hyser, у Зеленського зробили сенсаційну заяву про майбутні реформи.

Також Hyser писав про те, як пройшли передвиборні дебати Порошенко і Зеленського на стадіоні в Києві.