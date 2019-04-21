Зеленського атакували на виборчій дільниці: «накинулася» ціла юрба

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський прибув на одну з виборчих дільниць.

Він проголосував на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва в 11 годин ранку. Про це повідомляє Politeka.

На виборчій дільниці Володимира Зеленського атакувала ціла юрба журналістів, в результаті чого виникла штовханина. Знадобилася навіть допомогу охорони.

Нагадаємо, 21 квітня в 08:00 розпочався другий тур виборів президента. У бюлетенях представлені дві кандидатури: Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Віддати свій голос за одного з них можна протягом усього дня з 08:00 до 20:00 за київським часом.

В 20:00 дільниці закриються, і почнеться підрахунок голосів. Приблизно в цей же час оголосять перші дані екзитполів. Остаточні результати екзитполів очікуються в 22:00.

У першому турі, який відбувся 31 березня, з результатом у 30,24% переміг Володимир Зеленський.

Петро Порошенко, за якого віддали голос 15,95% українців, посів друге місце.

Під час голосування слід дотримуватися правила, за порушення яких загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Нагадуємо, що не можна робити під час голосування.

Заборонено фотографувати

Фотофіксація бюлетеня або його публічна демонстрація на виборчій дільниці є порушенням законодавства. Штраф за порушення складає від 1700 до 3400 гривень, у крайніх випадках передбачено обмеження волі на строк до 3 років.

Відзначається, що цей пункт стосується лише публічного розголосу. В особистій бесіді ніхто не забороняє вам розповідати про свій вибір. Втім, розпитувати інших виборців про це теж не варто.

А повідомляти про своє волевиявлення представникам екзитполів законом допускається.

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Входити в кабінку тільки по одному

Виборцям заборонено проводити в кабінку для голосування сторонніх осіб, у тому числі близьких родичів.

Розмір штрафу за таке порушення буде становити до 5 тисяч гривень, виправними роботами або тюремним ув’язненням.

Не можна намагатися проголосувати більше 1 рази

Такі спроби вважаються «незаконним використанням бюлетеня» і карається штрафом до 5100 грн або двома роками виправних робіт. А найсуворіше покарання за подібне порушення — три роки тюрми.

Але якщо виборець помилився, поставивши галочку не за того кандидата, то можна звернутися до комісії з проханням надати йому новий бюлетень. Але так можна зробити лише один раз, і лише в обмін на зіпсований.

Вкрай заборонено виносити бюлетень і псувати урни

Виносити бюлетень категорично забороняється, інакше крім штрафу, буде загрожувати кримінальна відповідальність.

За псування урн можуть позбавити волі терміном до 7 років.

Не можна агітувати

Заборонено приходити на ділянку з будь-якою символікою, яку можуть визнати агітацією: наприклад, надягати кепки, футболки з зображенням кандидата або його партії.

Але це спірний момент. З одного боку, вас можуть просто не пустити на виборчу дільницю, а з іншого — вибір футболки є особистою справою кожного і на практиці до одягу не дуже «чіпляються». Але якщо спостерігачі з боку іншого кандидата, вважатимуть таку символіку агітацією, то можуть виникнути проблеми.

Нагадаємо, у Порошенка вирішили піти на радикальні заходи.

Як повідомляв Hyser, у Зеленського зробили сенсаційну заяву про майбутні реформи.

Також Hyser писав, що розрив між Порошенком і Зеленським різко скоротилися.