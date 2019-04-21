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Зеленського атакували на виборчій дільниці: «накинулася» ціла юрба

21.04.2019

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський прибув на одну з виборчих дільниць.

Він проголосував на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва в 11 годин ранку. Про це повідомляє Politeka.

На виборчій дільниці Володимира Зеленського атакувала ціла юрба журналістів, в результаті чого виникла штовханина. Знадобилася навіть допомогу охорони.

Нагадаємо, 21 квітня в 08:00 розпочався другий тур виборів президента. У бюлетенях представлені дві кандидатури: Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Віддати свій голос за одного з них можна протягом усього дня з 08:00 до 20:00 за київським часом.

В 20:00 дільниці закриються, і почнеться підрахунок голосів. Приблизно в цей же час оголосять перші дані екзитполів. Остаточні результати екзитполів очікуються в 22:00.

У першому турі, який відбувся 31 березня, з результатом у 30,24% переміг Володимир Зеленський.

Петро Порошенко, за якого віддали голос 15,95% українців, посів друге місце.

Під час голосування слід дотримуватися правила, за порушення яких загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Нагадуємо, що не можна робити під час голосування.

  • Заборонено фотографувати

    • Фотофіксація бюлетеня або його публічна демонстрація на виборчій дільниці є порушенням законодавства. Штраф за порушення складає від 1700 до 3400 гривень, у крайніх випадках передбачено обмеження волі на строк до 3 років.

    Відзначається, що цей пункт стосується лише публічного розголосу. В особистій бесіді ніхто не забороняє вам розповідати про свій вибір. Втім, розпитувати інших виборців про це теж не варто.

    А повідомляти про своє волевиявлення представникам екзитполів законом допускається.

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  • Входити в кабінку тільки по одному

    • Виборцям заборонено проводити в кабінку для голосування сторонніх осіб, у тому числі близьких родичів.

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    Розмір штрафу за таке порушення буде становити до 5 тисяч гривень, виправними роботами або тюремним ув’язненням.

  • Не можна намагатися проголосувати більше 1 рази

    • Такі спроби вважаються «незаконним використанням бюлетеня» і карається штрафом до 5100 грн або двома роками виправних робіт. А найсуворіше покарання за подібне порушення — три роки тюрми.

    Але якщо виборець помилився, поставивши галочку не за того кандидата, то можна звернутися до комісії з проханням надати йому новий бюлетень. Але так можна зробити лише один раз, і лише в обмін на зіпсований.

  • Вкрай заборонено виносити бюлетень і псувати урни

    • Виносити бюлетень категорично забороняється, інакше крім штрафу, буде загрожувати кримінальна відповідальність.

    За псування урн можуть позбавити волі терміном до 7 років.

  • Не можна агітувати

    • Заборонено приходити на ділянку з будь-якою символікою, яку можуть визнати агітацією: наприклад, надягати кепки, футболки з зображенням кандидата або його партії.

    Але це спірний момент. З одного боку, вас можуть просто не пустити на виборчу дільницю, а з іншого — вибір футболки є особистою справою кожного і на практиці до одягу не дуже «чіпляються». Але якщо спостерігачі з боку іншого кандидата, вважатимуть таку символіку агітацією, то можуть виникнути проблеми.

    Нагадаємо, у Порошенка вирішили піти на радикальні заходи.

    Як повідомляв Hyser, у Зеленського зробили сенсаційну заяву про майбутні реформи.

    Також Hyser писав, що розрив між Порошенком і Зеленським різко скоротилися.

     

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