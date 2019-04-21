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Не забудьте проголосувати! Facebook нагадав українцям про вибори

21.04.2019

Соціальна мережа Facebook нагадує українцям, що сьогодні розпочався другий тур президентських виборів, і пропонує отримати інформацію про голосування і розповісти, чи ви проголосували.

Соцмережа направляє користувачів на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, на даний момент майже 5 тис. користувачів соцмережі повідомили, що будуть голосувати.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. За підсумками голосування у другий тур вийшли Петро Порошенко з 15,95% голосів виборців і Володимир Зеленський з 30,24% голосів.

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