Путін піарить Порошенко, а новоявлені патріоти України вважають ідіотами свій народ — Боровий

Негативний позиціонування широко використовується російською пропагандою… Тепер піарить «Головного ворога Путіна» Петра Порошенка.

«Російські ліберали нарешті співпали з російською пропагандою в ненависті до Петра Порошенка та підтримки Володимира Зеленського».

Цю фразу процитував сьогодні в ФБ російський опозиційний політик Костянтин Боровий.

У всіх інших випадках, треба розуміти, що російська пропаганда бреше, а в цьому випадку — давайте прикидатися і повіримо, що російська пропаганда бореться з Порошенком і підтримує Зеленського?

Прикро, що деякі новоявлені патріоти України вважають ідіотами своїх співгромадян.

І продовжують з ними грати у наперстки.

Негативний позиціонування широко використовується російською пропагандою.

Так вона розкрутила «захисника» 31 статті Конституції провокатора Эдичку Лимонова.

Так само просувала «лідера опозиції» Навального.

Тепер піарить «Головного ворога Путіна» Петра Порошенка.

На щастя, в Україні дурнів, які вірять російської пропаганди — меншість.