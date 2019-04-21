Перші дані щодо явки на виборах президента: краще всіх голосує Донеччина, гірше за всіх — Київ

Центральна виборча комісія (ЦВК) оприлюднила перші дані щодо явки виборців. Про це повідомляється на сайті ЦВК.
За даними на 11:00, всього по Україні проголосували 10,2% виборців. На даний момент в комісію надійшла інформація з 10 територіальних виборчих округів.
У Донецькій області явка досить висока — вона склала 18,04%. На Луганщині — 22,08%.
По інших регіонах явка така:
- Дніпропетровська область — 14,2%,
- Рівненська області — 12,38%,
- Харківська область — 15,84%,
- Хмельницька область — 16,21%,
Київська область голосує поки слабо — 1,98% явки. У Києві 0,97%.