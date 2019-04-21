Перші дані щодо явки на виборах президента: краще всіх голосує Донеччина, гірше за всіх — Київ

Центральна виборча комісія (ЦВК) оприлюднила перші дані щодо явки виборців. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За даними на 11:00, всього по Україні проголосували 10,2% виборців. На даний момент в комісію надійшла інформація з 10 територіальних виборчих округів.

У Донецькій області явка досить висока — вона склала 18,04%. На Луганщині — 22,08%.

По інших регіонах явка така:

Дніпропетровська область — 14,2%,

Рівненська області — 12,38%,

Харківська область — 15,84%,

Хмельницька область — 16,21%,

Київська область голосує поки слабо — 1,98% явки. У Києві 0,97%.