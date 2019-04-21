Вибори в Україні: до виборчих дільниць підігнані Бтри

Оперативний штаб МВС та регіональні штаби по всій Україні відкрилися о 08:00, звіт про ситуацію в країні буде оприлюднюватись кожні дві години. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«З 08.00 неділі вже буде працювати оперативний штаб МВС та регіональні штаби по всій Україні. Кожні 2 години МВС буде інформувати громадян про стан справ на дільницях», – уточнив міністр.

Крім того, Аваков зазначив, що в суботу в «день тиші», поліція продовжувала фіксувати заяви про порушення правил агітації кандидатами. Всього було зафіксовано близько сотні звернень громадян.

«Сьогодні люди звертаються в поліцію, якщо навіть не підозрюють якогось кандидата в не самому чесному поведінці в «день тиші». Якихось надзвичайно серйозних порушень не зафіксовано. Переважно — всі адміністративні правопорушення», — підкреслив міністр.

Відзначимо, що другий тур президентських виборів в Маріуполі сьогодні 21 квітня проходить під посиленою охороною військових. Тут до деяких дільницях армія стягнула бронетехніку.

Зокрема, одну бронемашину помітили біля палацу культури «Молодіжний», де розташований окружної ділянка №58. Військові пояснили, що таким чином посилена охорона особливо важливих об’єктів. Всього в Маріуполі дві окружні комісії, які об’єднують 215 ділянок.

Самі військові в Маріуполі зможуть проголосувати на чотирьох спеціальних ділянках.