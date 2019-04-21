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Виплати військовим в Україні: стало відомо про нові зміни

21.04.2019

Кабінет міністрів України врегулював питання компенсації за загибель або захворювання на навчальних військових зборах.

Зокрема, відповідною постановою від 17 квітня врегульовано питання призначення та виплати одноразової допомоги у разі смерті особи, звільненого зі строкової військової служби, якщо смерть настала протягом року після звільнення в результаті поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби.

Одноразова грошова допомога виплачується також у випадках отримання військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаним або резервістом захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (у тому числі в разі звільнення, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення).

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