Другий тут виборів президента: явка в Києві невисока, охоче голосують тільки пенсіонери

21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента. У Києві явка поки невисока.

Про це повідомляють співробітники з виборчих дільниць.

Зокрема, станом на 12.20 на виборчій дільниці №335 небагатолюдно. Серед тих, хто вирішив виконати свій громадянський обов’язок і віддати свій голос за одного з кандидатів на виборах президента України, в цьому місці спостерігаються, в основному, літні люди. Молодь поки неохоче голосує.

Зазначимо, що голосування завешится в 20:00.

Раніше ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру президентських виборів 2019 року.