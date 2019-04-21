Повінь – зміна системи

Menu
Close

Другий тут виборів президента: явка в Києві невисока, охоче голосують тільки пенсіонери

21.04.2019

21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента. У Києві явка поки невисока.

Про це повідомляють співробітники з виборчих дільниць.

Зокрема, станом на 12.20 на виборчій дільниці №335 небагатолюдно. Серед тих, хто вирішив виконати свій громадянський обов’язок і віддати свій голос за одного з кандидатів на виборах президента України, в цьому місці спостерігаються, в основному, літні люди. Молодь поки неохоче голосує.

Зазначимо, що голосування завешится в 20:00.

Раніше ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру президентських виборів 2019 року.

Читайте також:   «Що він верзе?»: Бігус прокоментував слова Луценка про нібито злом коду диска
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *