У Лук’янівському СІЗО не вистачає бюлетенів та кабінок для голосування, — Денісова

У Київському (Лук’янівському) слідчому ізоляторі в день голосування у другому турі виборів президента України відзначається недостатня кількість виборчих бюлетенів

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після відвідування СІЗО.

«Кількість кабінок для голосування недостатньо для того кількості громадян, які там будуть голосувати. Виявлено нестачу однієї великої і однієї переносної урни», — заявила омбудсмен.

Крім того, за її даними, зафіксована брак виборчих бюлетенів: при наявних 2530 виборців бюлетенів завезено тільки 2416, тобто на 114 менше.

За словами омбудсмена, ранкове засідання виборчої комісії не було оформлено протоколом, внаслідок чого не було розглянуто 6 заяв громадян про надання їм можливості участі в голосуванні.

Крім цього, адміністрація СІЗО не вжила заходів щодо реагування на порушення, виявлене в першому турі голосування на території ізолятора, — при наявності одного спеціального ділянки голосування знову відбувалося на трьох різних майданчиках.