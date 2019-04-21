Психолог про дебати Порошенко і Зеленського: глядачі були під впливом ефекту «масовий психоз»

Під час дебатів кандидатів у президенти на стадіоні діяв ефект масового психозу.

Про це у коментарі повідомив психолог Володимир Савінов.

«Масовий психоз діє в умовах скупчення людей. Це феномен психологічної індукції. Емоції передаються, як електричний струм, моментально. Якщо сусідні люди підхоплюють емоційний стан. Зазвичай це спрацьовує, якщо психологічна готовність, установка до того, щоб прийняти цю емоцію, то ця емоція поширюється зі швидкістю електрики», — говорить він.

Психолог додав, що при певних навичках можна маніпулювати емоціями натовпу.

«Я допускаю, що якийсь будь з балакучих лідерів може маніпулювати цим: він може запустити агресивну емоцію і направити її на тих, хто в групі людей спостерігає за лідером. Я помітив, що під час дебатів цього не сталося: публіку один на одного кандидати в президенти не нацьковували. А публіка на стадіоні явно була під впливом установки підтримувати свого лідера. А те, що глядачі на стадіоні реагували синхронно, то це в психології так і називається: синхронізація, індукція і спонтанний виплеск емоцій, тому що емоції однакові. Політики говорили такими словами, що хотів би сказати кожний», — сказав В. Савінов.