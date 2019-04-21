На деяких виборчкомах бюлетені видавали без паспорта – ЗМІ

21 квітня в ході голосування в 2 турі виборів президента України громадянська мережа «Опора» зафіксувала видачу бюлетенів без паспорта на виборчій дільниці в Вінницькій області.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Згідно йому, на виборчій дільниці №050683 в селі Жеребилівка Могилів-Подільського району виборцям видають бюлетені без пред’явлення документа.

За словами спостерігача «Опори», це не поодинокий випадок на ділянці.

Відзначається, що на зауваження спостерігача голова комісії відреагував і сказав членам комісії не порушувати закон, однак вони продовжують видавати бюлетені без паспортів людям похилого віку.

Також повідомляється, що громадянська мережа «Опора» зафіксувала видачу бюлетеня без паспорта на виборах Президента України в Хмельницькій області. Про це йдеться в повідомленні організації.

Згідно йому, на дільниці №680452 в селі Зубарі Ізяславського району виборча комісія голосуванням прийняла рішення видати бюлетень виборцю без пред’явлення паспорта.

Виборець проголосував і покинув виборчу дільницю. Крім того, у Дніпропетровській області на виборчій дільниці №120439 (Покровський район) виборці неодноразово намагалися отримати виборчі бюлетені без пред’явлення паспорта громадянина України.

Спостерігачі Опори повідомляють, що члени комісії поки відмовляються надавати бюлетені без належного підтвердження особи виборця.

Також, за інформацією активістів, Спостерігачі громадянської мережі «Опора» заявляють, що у Волинській області на 15 виборчих дільницях кількість бюлетенів менше необхідного згідно із списками виборців.

Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі.

Згідно йому, найбільше таких дільниць в окрузі №21.

На дільницю №070365 передали 64 бюлетеня при 67 виборців на дільницю №070395 — 64 при 66 виборців на дільницю №070403 — 704 при 717 виборців на дільницю №070416 — 112 при 113 виборців на дільницю №070945 — 160 при 162 виборців на дільницю №070958 — 368 при 380 виборців на дільницю №071001 — 848 при 857 виборців.

В окрузі №23 на дільницю №070239 передали 480 бюлетенів при 486 виборців у списку, на дільницю №070551 — 112 при 113 виборців на дільницю №070284 — 720 при 721 виборців на дільницю №070723 — 464 при 469 виборців.

В округах №20 і №22 таких виборчих дільниць по 2.

На ДВК №070932 передали 160 бюлетенів при 165 виборців у списку, а на ділянку № 070886 — 1600 бюлетенів при 1603 виборців у списку.

На дільницю №070085 передали 2416 бюлетенів при кількості виборців у списку 2419, а на ділянку №071094 — 2016 бюлетенів при 2026 виборців у списку.

Крім того, у Луцьку станом на 07:15 спостерігачі «Опори» виявили матеріали, які можуть містити ознаки прихованої агітації.

Вони виконані в стилістиці попередніх агітматеріалів кандидата в Президенти — з застосуванням схожих шрифтів, колірної гами, розміщенням тексту, які кандидат використовував під час передвиборної кампанії.

Так, на білбордах досі розміщені плакати з гаслом «Головне — не втратити країну!».

Аналогічні матеріали також зафіксували на території виборчих округів №20 та №23.

Також на вулиці Львівській у Луцьку зафіксували білборд з гаслом «Думай!», який також використовував у своїй передвиборчій агітації одного з кандидатів.

Крім того, напередодні дня виборів у місті на проспектах Свободи, Соборності, вулиці Винниченка на електроопорах, тумбах або дошках біля під’їздів будинків продовжували розміщуватися листівки з агітацією, в якій закликають 21 квітня «не дати шансу прийти до влади одного з кандидатів у Президенти.

Аналогічні листівки на під’їздах кількох будинків на проспекті Соборності виявили вранці дня повторного голосування на виборах Президента.

На дільниці №120116 (Слобожанське село неподалік від Дніпра) члени комісії відмовилися видавати виборчий бюлетень по закордонному паспорту, який є підставою для отримання виборчого бюлетеня виключно на закордонній виборчій дільниці.

У Львівській області на дільниці №460184 (Комарино Городоцького району) зафіксована спроба членів дільничної виборчої комісії видати бюлетень виборцю, який не мав з собою паспорта.

Завдяки втручанню спостерігачів видачу бюлетеня вдалося запобігти.