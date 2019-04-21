Хід голосування: Онлайн-трансляція другого туру з ЦВК

Сьогодні в Україні триває другий тур виборів президента країни. Обирати українцям потрібно між актором і шоуменом Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком.

Голосувати можна з 8:00 до 20:00. Підставою для отримання бюлетеня є документ, який підтверджує особу та громадянство України: паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України; для військовослужбовців строкової служби – військовий квиток.

112.ua веде онлайн-трансляцію голосування в другому турі виборів президента.

Також ви можете слідкувати за тим, що відбувається в Центральній виборчій комісії (дивитися брифінги ЦВК і відстежувати процес підрахунку голосів у реальному часі), в нашій трансляції.

Нагадуємо, що перший тур виборів президента України відбувся 31 березня. За підсумками голосування у другий тур вийшли Петро Порошенко з 15,95% голосів виборців і Володимир Зеленський з 30,24% голосів.

Перед другим туром кандидати здавали аналізи, майже два тижні домовлялися про проведення дебатів, і в підсумку зустріч відбулася на НСК “Олімпійський”.