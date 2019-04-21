У Закарпатті на виборчій дільниці голосують під двома прапорами

Під час другого туру президентських виборів Закарпатська область відзначилася не тільки критично низькою явкою, а й скандалом. На одному з місцевих ділянок вивісили прапор Угорщини.

Як повідомляє користувач Twitter Віталій Барабаненко, в даний момент прапор сусідньої держави висить поруч з нашим. Судячи з реакції членів комісії, їм, м’яко кажучи, все одно. Від поліції поки що ніяких оновлень не надходило.

На жаль, активністю Закарпатська область поки що вражати не готова. За даними ЦВК, місцеві жителі показали явку на рівні 8,6%. У той же час, загальна панорама покращилася – об 11:00 показник по Україні перевищував 18%.