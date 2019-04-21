Встановлені організатори вибухів у Шрі-Ланці

Поліція Коломбо визначила причетних до кривавої трагедії в шрі-ланкійських містах

Правоохоронним службам Шрі-Ланки вдалося встановити організаторів вибухів, що прогриміли в країні 21 квітня, і жертвами яких, за останніми даними, стали 187 осіб.

Про це в день атаки повідомив місцевий міністр оборони Руван Вийеварден.

“Винні встановлені. В даний час до розслідування залучені співробітники поліції, військовослужбовці. Ми розраховуємо, що всі ті, хто стоїть за сталися терористичними атаками, будуть притягнуті до відповідальності як можна швидше”, – сказав він.

Глава оборонного відомства не сказав, кого саме влада підозрює в смертельних теракти, але запевнив у тому, що уряд “зробить всі необхідні для цього кроки, ми будемо їх переслідувати незалежно від їх релігійних переконань”.

Нагадаємо, що об’єктами атаки стали три елітні готелі в столиці Шрі-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La і Kingsbury) і три церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттикалоа. Вибухи сталися в день святкування католиками Великодня.