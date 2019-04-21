На даний час вибори проходять у штатному режимі, — ЦВК

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) констатує, що другий тур президентських виборів в Україні в даний час проходять у штатному режимі.

«На даний час вибори в Україні проходять у штатному режимі», — сказав заступник голови ЦВК Олег Конопольський на брифінгу в неділю в Києві.

Також він зазначив, що на даний момент не зафіксовано жодних проблемні аспекти, які могли б вплинути на результати виборів.

Що стосується виборчої дільниці в с. Лебединське Волноваського району Донецької області – єдиного, який так і не розпочав роботу в неділю, — то, за словами заступника голови ЦВК, він повинен відкритися найближчим часом, всі необхідні рішення для цього були прийняті.