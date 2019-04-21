На Шрі-Ланці відбулися ще два вибухи, є загиблі

На Шрі-Ланці сьогодні пролунали ще два вибухи, в яких загинули щонайменше дві людини.

«Це був сьомий удар по країні в неділю, коли поліція повідомила, що було вбито понад 150 осіб», — передає інформаційне агентство.

Під час вибуху в невеликому готелі в південній частині Коломбо загинули двоє поліцейських. Ще одна атака відбулася в найбільшому місті країни в районі Дематагода, інформації про жертви поки немає. За останніми даними, серед загиблих під час терактів у церквах і готелі Шрі-Ланки виявилося 35 іноземців. Серія вибухів забрала життя громадян США, Британії та Голландії.

На даний момент відомо про вісім теракти по всій країні. З-за нових вибухів введено комендантську годину з 18:00 до 06:00 за місцевим часом і закритий аеропорт. Всі богослужіння в районі Коломбо скасовані.

Українці не постраждали від вибухів на Шрі-Ланці. Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у неділю.

«За попередньою інформацією посольства України в Індії, серед загиблих громадян України немає. Але інформація уточнюється», — розповів Кирилич.