Лавров зробив нову заяву про Зеленском

Глава зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив про те, що влада РФ поки ще не зробили висновки про політику кандидата в президенти України Володимира Зеленського щодо російськомовного населення країни.

Лавров підкреслив, що в Росії будуть чекати результатів другого туру виборів в Україні.

«Я не став би зараз вчитуватися в ті декларації, які звучать з його штабу. Треба дочекатися результатів другого туру, коли вже доведеться займатися не пропагандистськими передвиборними кампаніями, а реальною справою», — підкреслив глава МЗС. Крім того, Лавров зазначив, що після виборів можна буде зрозуміти, як Зеленський на посаді президента буде ставитися до мільйонів українців, які продовжують любити російську культуру, говорять російською мовою і хочуть жити на основі своїх цінностей, а не тих, який хотів нав’язати Київ.