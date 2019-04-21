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Несподівано: Повноцінну заміну Windows 10 випустила Microsoft

21.04.2019

Як стало відомо, американська корпорація Microsoft створила операційну систему Lite OS, причому називатися вона, швидше за все, буде саме так. Якщо дана інформація вірна, то на лінійці Windows з більш ніж 25-річною історією поставлять хрест, і це, напевно, добре.

Новітнє програмне забезпечення виявиться гарніше, швидше і економічніше Windows 10, тобто користувачів чекають суцільні плюси. Не менш важливим є те, що розібратися з новою платформою виявиться відчутно простіше, ніж з десятою «віндою».

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Весь секрет Lite OS в простоті інтерфейсу і скороченому числі різних налаштувань. Компанія Microsoft нарешті зрозуміла, що більшості користувачів комп’ютерів і планшетів не потрібно, напевно, 95% від загального числа налаштувань в операційній системі, тому вона вирішила зробити заміну Windows 10 набагато більш простою і зручною у використанні.

Прямо «з коробки» нова ОС отримає підтримку темної теми оформлення, і це абсолютно точно порадує всіх користувачів.

Самі розробники тримають інформацію про нову операційну систему для електронних пристроїв в секреті, щоб зайвий раз не розкривати цінні відомості до офіційної презентації, а вона трапиться в рамках конференції для розробників Build 2019 першій половині травня нинішнього року, причому звичайно ж в США.

Джерело: ВСВІТІ

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