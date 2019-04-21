Теракти на Шрі-Ланці: число жертв перевищило 200

На Шрі-Ланці продовжує зростати кількість загиблих під час вибухів в церквах, готелях та інших місцях.



В результаті серії вибухів на Шрі-Ланці в всокресенье, 21 квітня, загинули щонайменше 207 осіб.

Тим часом влада повідомили, що комендантська година, який набирає чинності в 18:00 за місцевим часом (15:30 мск) триватиме до особливого розпорядження. На невизначений строк також заблоковані соцмережі, в тому числі Facebook, WhatsApp та інші.

За даними порталу, за підозрою в причетності до тератакам затримали сім осіб. Поки ніяких подробиць цих затримань не наводиться.

Раніше міністр оборони Шрі-Ланки Руван Вийевардене заявив, що організатори вибухів встановлені і будуть затримані найближчим часом.

Варто зазначити, що на даний момент українців немає серед загиблих під час вибухів. При цьому відомо про 35 загиблих іноземців.

Як повідомлялося, серія вибухів прогриміла у церквах під час пасхальних служб, в готелях, а також поблизу столичного зоопарку та в районі Дематагода.

Жодна з екстремістських угруповань не взяла на себе відповідальність за подію.