Відомий на всю Україну ресторан згорів дотла: рятувальники не встигли нічого зробити, є постраждалі, фото

В Одесі загорівся відомий ресторан «Тераса». В результаті НП прострадала одна з працівниць закладу.

Про це повідомляє «Думська»

Сьогодні, 21 квітня, на одеському пляжі Ланжерон в ресторані «Тераса» спалахнула пожежа. Як повідомляють очевидці — епіцентром пожежі стала кухня. На місце події одразу ж прибули бригади пожежників і зуміли локалізувати стихію. Втім, без постраждалих не обійшлося — одну зі співробітниць ресторану терміново госпіталізували. На даний момент відомо, що вона перебуває у важкому стані.

В Одесі горів ресторан «Тераса»

Рятувальники також розібрали деякі конструкції закладу і намагаються з’ясувати, що ж стало причиною НП. За попередніми даними пожежа виникла через витяжок на кухні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 квітня, під час святкування Великодня, у ряді храмів у столиці Шрі-Ланки сталися потужні вибухи. Правоохоронці повідомляють щонайменше про 40 загиблих і більше 100 постраждали. Відомо також, що було 6 вибухів. Крім храмів вони відбулися в найпопулярніших готелях міста. Влада країни роблять все можливе, щоб знайти винуватців страшного злочину. На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за смертельні вибухи.

Як раніше писали «Акценти», в результаті пожеж, що потрясли Забайкаллі, постраждали 342 особи, з них 53 дитини. Більше п’ятдесяти чоловік були доставлені в пункти тимчасового розміщення. Більше трьохсот чоловік позбулися своїх будинків. На цю мить відомо про двадцяти семи травмованих в результаті цього страшного катаклізму. Семеро з них були доставлені в госпіталь, двоє перебувають у критичному стані.

«Акценти» також повідомляли, що 14 квітня в Люботині, що на Харківщині, до тла згорів храм Миколи Чудотворця, який знаходився у володінні РПЦ. Так, пожежа почалася ввечері близько 6 годин. Вогонь швидко розійшовся по всій території церковці в 120 кв. м. Першим з церкви впав купол, охоплений пожежею. На місце події прибуло кілька пожежних загонів. За заявою співробітників ДСНС в ліквідації пожежі взяли участь 6 одиниць пожежної техніки та 20 чоловік особового складу. За попередніми даними постраждалих в результаті НП немає.

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