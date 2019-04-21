Другий тур виборів президента 2019: як голосує Україна (оновлюється)

Двадцять першого квітня в Україні проходить другий тур виборів президента країни, люди демонструють високу явку, обидва кандидати вже віддали свої голоси.

«Акценти» ведуть хроніку другого туру виборів в реальному режимі, новину постійно оновлюється.

15:40

У мережі з’явилася інформація про те, що в офіс кандидата в президенти України і фаворита виборів Володимира Зеленського приїхала група правоохоронців. Поліцейські прибули з метою оштрафувати Володимира Зеленського за те, що він показав на публіці свій заповнений бюлетень під час процедури голосування. Такі дії є порушенням закону України.

15:10

У мережі з’явилися перші дані екзит-полів на виборах президента України-2019. Володимир Зеленський набирає 75.8 відсотків голосів виборців, а чинний президент країни Петро Порошенко — 24.2.

14:45

До теперішнього моменту встигли проголосувати багато видатні діячі нашої країни. На виборчих дільницях вже побували Леонід Кучма, глава Української церкви Єпіфаній, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, прем’єр-міністр країни Володимир Гройсман. А ось лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що не збирається брати участі у голосуванні, після чого відправився на службу в храм.

14:20

Батьки Володимира Зеленського успішно проголосували на виборах президента одній з виборчих дільниць в Кривому Розі. При цьому батько й мати шоумена прокоментували вибори в Україні і висловили надію, що країна зміниться тільки в кращу сторону. Вони також розповіли, що вчора ввечері підтримали сина після суду.

13:50

У центрі Києва спостерігач від організації «Успішна варта» Артур Журбенко зафіксував агітаційні матеріали з елементами так званого «чорного піару» проти кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Дані листівки розклеєні на стовпах в двадцяти метрах від дільничної виборчої комісії. Дану ситуацію зафіксували спостерігачі «ОПОРИ». Листівками з антиагітацією обклеєно будівля ДВК №181380 (ОВК №67) у Житомирі.

13:30

Багато хто скаржиться на те, що виборчі бюлетені занадто короткі, а тому у виборчих урнах видно, хто за кого голосував. З одного боку це дійсно так: у бюлетені два прізвища. Це прізвище чинного президента Петра Порошенка, який набрав 15,95% голосів у першому турі, і засновника «Кварталу 95» шоумена Володимира Зеленського, якого 31 березня підтримали 30,24% виборців. З іншого боку, варто зосередитися на власному виборі президента і не заглядати в чужі бюлетені.

13:00

ЦВК України оприлюднив перші результати голосування у другому турі виборів президента країни, які продемонстрували високу явку виборців.

12:20

Чинний президент країни Петро Порошенко проголосував у Будинку офіцерів, прибувши на дільницю разом з дружиною. До цього пара встигла відвідати божественну літургію в честь Вербної неділі.

11:20

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський проголосував на одній з дільниць, що на Оболоні. Політик сказав лише кілька слів, ніж явно розчарував присутніх журналістів, що переслідували його до самого автомобіля.

Портал «Акценти» нагадує про те, що Володимир Зеленський вже побував на виборчій дільниці, де проголосував на виборах в оточенні цілого натовпу журналістів. «Слуга народу» заявив, що це перемога для всієї країни і покинув дільницю ще до полудня, заявивши, що постарається відпочити до початку підрахунку голосів.

Також «Акценти» повідомляли про те, що дружину Володимира Зеленського підтримала невістка Петра Порошенка Юлія. Вона заявила, що в найближчі роки Олену Зеленську чекає непросте випробування, ЗМІ почнуть приділяти їй підвищену увагу. І не все, що буде повідомлятися в пресі, виявиться приємним для подружжя Зеленських. До цього слід бути готовими.

Раніше «Акценти» писали про те, що виборчі дільниці по всій Україні відкрилися рівно о восьмій ранку. Варто пам’ятати про те, що категорично забороняється робити при голосуванні.

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