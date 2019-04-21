Батьки Зеленського прийшли на дільницю і виступили з важливою заявою: «не тільки нам буде добре», відео

Батьки кандидата в президенти і фаворита виборів Володимира Зеленського Олександр Семенович і Римма Володимирівна Зеленские проголосували на одній з виборчих дільниць Кривого Рогу.

Про це передає «Фокус»

Зокрема, відомо, що батьки Володимира Зеленського прибутку на свою виборчу дільницю близько половини на одинадцяту ранку і виконали свій громадянський обов’язок.

При цьому батько й мати шоумена прокоментували вибори в Україні і висловили надію, що країна зміниться тільки в кращу сторону. Вони також розповіли, що вчора ввечері підтримали сина після суду (позов про зняття Зеленського з виборів — прим.).

Володимир Зеленський

«Я думаю, що все буде в порядку. Я думаю, що не тільки нам буде добре. І в Україні теж», — зазначили батьки Володимира Зеленського.

Варто нагадати, що сьогодні, 21 квітня, в Україні стартував другий тур виборів президента. У фінальному «битві» за право стати главою держави зійшлися чинний гарант Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський. Лідер студії «Квартал 95», згідно з усіма соціологічними дослідженнями, є беззаперечним фаворитом гонки.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський не став довго чекати і проголосував у другому турі виборів з самого ранку, прибувши на виборчу дільницю до полудня. Володимир Зеленський був помічений біля виборчої дільниці, що знаходиться на Оболоні за адресою проспект Героїв Сталінграда, 2. Це в Коледж морського і річкового флоту України. Головний фаворит передвиборної гонки прибув на дільницю на особистому автомобілі на початку дванадцяту ранку. На ділянці політика-початківця вже чекала юрба українських та іноземних журналістів, які розраховували отримати ексклюзивний коментар.

Як раніше писали «Акценти», голова Радбезу Олександр Турчинов офіційно підтримав нинішнього президента на виборах і до всього цього прирівняв Порошенка до Ісуса Христа. Це порівняння читається і в розказаної їм біблійної історії, яку він виклав на своїй сторінці в Facebook.

«Акценти» також повідомляли, що перші попередні дані щодо ходу голосування на президентських виборах з’явилися незабаром після полудня двадцять першого квітня. Повідомляється про те, що попередні дані по явці під час другого туру президентських виборів в Україні, де вибирають між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським майбутнього главу країни, продемонстрували високу явку виборців.

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