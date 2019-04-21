Ляшко втомився від політики: головний «радикал» України розповів, куди йде

Олег Ляшко, кандидат у президенти України не пройшов у другий тур, не збирається голосувати.

Відповідаючи на запитання журналіста: «чи Підете голосувати?», народний депутат промовив з посмішкою наступне: «Ні, я в храм. Сьогодні велике свято».

Але кореспондент на цьому не зупинився і продовжив задавати питання: «А як же громадянський обов’язок?». І ось після нього Олег Ляшко відразу ж змінився у виразі обличчя давши зрозуміти, що він не дуже радий такому питанню, але все таки відповів і вже без радості на обличчі: «Давайте не про вибори, будь ласка, дайте відпочити хоч хвилинку»

З відео видно, що працівник ЗМІ застав депутата коли він вже стояв в очікуванні священика і навряд чи він тільки приїхав. Тому не дивно Ляшко ще не проголосував, навіть якщо б він збирався це робити.

Нагадуємо, що ЦВК України оприлюднив перші результати голосування у другому турі виборів президента країни, які продемонстрували високу явку виборців. Перші попередні дані щодо ходу голосування на президентських виборах з’явилися незабаром після полудня двадцять першого квітня. Повідомляється про те, що попередні дані по явці під час другого туру президентських виборів в Україні, де вибирають між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським майбутнього главу країни, продемонстрували високу явку виборців.

Раніше портал «Акценти» писав, що народний депутат України Ірина Луценко в черговий раз вразила своїм зазнало помітних змін зовнішнім виглядом. Ірина Луценко вважається однією з найстильніших жінок в українській політиці. До того ж, вона схильна до епатажу і має смак, а тому часто виходить у світ в чудових, іноді дуже дорогих нарядах. Втім, українці помітили і ще одну зміну в одіозному політику.

Також портал «Акценти» повідомляв, що в неділю, 21 квітня, під час голосування Володимира Зеленського на одному з київських дільниць стався гучний скандал, спровокований голою жінкою, яка називає себе «активісткою з Оболоні. Журналіст повідомляє, що відразу після того, як кандидат в президенти Володимир Зеленський зайшов до приміщення виборчої дільниці, перед будівлею з’явилася напівгола вагітна жінка.