У мережі з’явилися перші екзит-поли голосування: обидва кандидати зберігають шанси на перемогу

У мережі з’явилися перші дані екзит-полів на виборах президента України-2019.

Відповідну інформацію розмістив народний депутат Сергій Лещенко у себе в Telegram у вигляді фруктів.

Так, згідно з повідомленням Лещенко, станом на 11 ранку шоумен Володимир Зеленський набирає 75.8 відсотків голосів виборців, а чинний президент країни Петро Порошенко — 24.2.

З цього випливає, що комік Володимир Зеленський з «розгромною» відривом випереджає свого опонента Петра Порошенка і з великою часткою ймовірності стане наступним президентом України.

Варто відзначити, що правопорядок на другому турі президентських виборів забезпечують майже 135 тисяч правоохоронців. Голосування по всій території України почалося о 8.00 ранку і закінчиться о 20.00.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський не став довго чекати і проголосував у другому турі виборів з самого ранку, прибувши на виборчу дільницю до полудня. Володимир Зеленський був помічений біля виборчої дільниці, що знаходиться на Оболоні за адресою проспект Героїв Сталінграда, 2. Це в Коледж морського і річкового флоту України. Головний фаворит передвиборної гонки прибув на дільницю на особистому автомобілі на початку дванадцяту ранку. На ділянці політика-початківця вже чекала юрба українських та іноземних журналістів, які розраховували отримати ексклюзивний коментар.

Як раніше писали «Акценти» в Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов з вимогою заборонити виїзд чинному президенту України Петру Порошенку за кордон протягом року після виборів президента і парламентської гонки. Так в позові фігурують такі прізвища, як глава АП Ігорю Райнину і першого заступника голови парламентської фракції БПП Ігорю Кононенко. Позивачем виступає телеведучий і блогер Олександр Дубинський. Відповідачами виступають Національна поліція, СБУ та Держприкордонслужба. Ведучий зажадав суд визнати неправомірними дії, а точніше бездіяльність в сфері захисту національної безпеки України.

«Акценти» також повідомляли, що недотримання ряду важливих правил під час голосування на виборах-2019 може стати причиною порушення закону України.

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