​Мережу розсмішила історія про невразливого пропагандиста Путіна на Донбасі

У мережі з’явилася фейкова історія бойовиків ДНР про те, як “український снайпер обстріляв” російських пропагандистів під Донецьком.

Про це повідомив в Twitter блогер під ніком Necro Mancer.

“Це не снайпер, а справжнє неподобство. Як можна, ведучи “прицільний вогонь”, не влучити у таку жирну мішень, як Сладков? Ось біля жовтня снайпер, як снайпер був, 3х відразу уклав, що не причепишся”, – йдеться у повідомленні.

“Сьогодні в другій половині дня в районі промзони Спартака потрапила під снайперський вогонь знімальна група ВГТРК з кореспондентом А. Сладковим і військовим кореспондентом прес-служби НМ ДНР ст.лейтенант Д. Астрахань. Слава Богу всі живі і цілі”, – написав у Telegram так званий прес-секретар “народної міліції ДНР” Данило Безсонов.

Користувачі мережі встигли відреагувати на історію про “дивовижний порятунок”.

“І РПГ, і АГС, і снайпери. Кулі над головою свистіли. І нічого ні в кого не потрапило. Виникає питання: “А чи був хлопчик?”, “А ЧИ БУЛИ ТРУСИКИ??”, “Просто пиз*ець якийсь! Тепер Сладков просто-таки в моїх очах зріс, як невразливий від укрокулі”, – пишуть коментатори.