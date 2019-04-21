Принц Гаррі і Меган Маркл можуть переїхати в Африку

У палаці хочуть знайти спеціальну роль для герцога Сассекського і роз’єднати конфліктуючих герцогинь.



Букінгемський палац планує відправити в Африку принца Гаррі і єгу спургу Меган Маркл, герцога і герцогиню Сассекских, після народження першої дитини, повідомляє Sun 21 квітня з посиланням на джерело у двірських колах.

“Обговорення знаходяться на ранній стадії. Але план полягає в тому, щоб знайти новий спосіб використовувати їх можливості “м’якої сили”, швидше за все, у Африці”, – розповів співрозмовник газети.

Серед варіантів – Лесото, Ботсвана, Малаві та ПАР. Букінгемський палац обговорить з урядом фінансування перебування та безпеки пари за кордоном.

У палаці хочуть знайти спеціальну роль для Гаррі, оскільки його старший брат Вільям починає готуватися до того, щоб стати королем. Крім того, від’їзд подружжя позбавить їх від конфліктів в королівській родині: ходять чутки, що у Гаррі і Маркл зіпсувалися відносини з Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон.

Раніше свекор Маркл принц Чарльз заборонив їй одягати діамантову тіару принцеси Діани. Незабаром королева Єлизавета зовсім заборонила Меган Маркл надягати прикраси зі своєї колекції.

А 7 квітня стало відомо, чтоп принц Гаррі і Меган Маркл переїхали з королівського палацу.