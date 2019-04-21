Як пливуть гроші з Одеси до Чехії – розслідування чеських та українських журналістів

Із Одеси до Чехії – неблизький шлях, альо самє з українського портового міста приходити значна частина грошей, яка потім осідає у Чехії.

На думку місцевих експертів, більша частина одеських політиків, чиновників або суддів є швидше частиною проблеми, ніж рушійною силою, яка намагається вирішити проблему високої злочинності та її проникнення до влади.

Відгукуються хаотичні 1990-і

Корумповані чиновники і злочинці з Одеси, які розбагатіли в 1990-х роках, вирішують іншу, важливішу для них проблему: де приховати часто нелегальні доходи від очей держави та іншої мафії, щоб не втратити майно?

Стабільність та безпеку для своїх капіталів вони шукають у країнах ЄС, зокрема і в Чехії, близькій і досяжній для українців. «У цьому відношенні Чеська Республіка є ідеальним варіантом, оскільки бізнесмен з російським або українським прізвищем, не є тут кимось незвичайним, – говорити Карел Свобода, спеціаліст з економіки пострадянських країн з факультету суспільних наук Карлового університету. – Крім того, існує велика громада людей з пострадянського простору. Таким чином мовний бар’єр єр для них значно нижчий, ніж у Франції».

Звісно, не кожен одесит, який перевів капітали до Чехії, має автоматично бути порушником закону, тому чеський розслідувальний проект вирішив перевірити тих, хто в офіційному реєстрі вказує Одесу як своє місце постійного проживання. І таких, виявилося, 291 особа. З перевіркою цього списку, який підготував чеський журналіст-розслідувач Міхал Блага, допомогли репортери проекту Миколаївського центру журналістських розслідувань та Гавелівський стипендіат Радіо Свобода Гліб Жайворонків. Спільними зусиллям коло «потенційно цікавих» одеситів звузили до 27 – місцевих політиків, державних службовців чи підприємців та членів їхніх родин.

«Не дивно, що в Одесі тісно пов’язані злочинність і політична влада. Таке середовище створює ґрунт для поширеної корупції. Візьмімо, наприклад, нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова. Було документально доведено, що він був частиною мафіозної групи», – говорить Тетяна Шевчук з української неурядової організації «Центр протидії корупції».

Охоронець, який ставши мером

Саме на Геннадія Труханова і було націлене в першу чергу розслідування чеських журналістів. Як пише investigace.cz, «нинішній мер Одеси та колишній депутат України Геннадій Труханов – це людина, яку документи італійської поліції прямо назвали мафіозі, який подорожував по всьму світу за фальшивим грецьким паспортом на ім’я Геннадіос Узопулус». Чеських журналістів зацікавило, чому він нещодавно побував у Празі.

Великою мірою, кажуть розслідувачі, Геннадій Труханов є продуктом хаотичних і беззаконних 1990-х років, коли він увійшов до першої ліги нелегального бізнесу як охоронець українського контрабандиста зброєю Леоніда Мініна. Американський аналітичний центр C4ADS вважає, що Мінін завозив озброєння до країн, які перебували під міжнародним ембарґо. Серед його клієнтів був і колишній президент Ліберії Чарльз Тейлор, якого у 2012 році Міжнародний суд у Гаазі засудив за злочини проти людяності.

Згідно за даними італійської поліції, Мінін разом зі своїм колишнім охоронцем Труханом є впливовим членом міжнародної «нафтової мафії». У 1990-х роках вона діяла на території від Одеси до Риму і легалізувала свої гроші від незаконної торгівлі нафтою за кордоном через придбання прибуткових об’єктів.

Квартира у Лондоні

Проект журналістських розслідувань з питань організованої злочинності та корупції (OCCRP), членом якого є investigace.cz, виявивши у квітні 2018 року, що члени «нафтової мафії» придбали принаймні вісім люксусових об’єктів в центрі Лондона.

Згідно з Paradise Papers, документами, що потрапили в загальний доступ, один з цих об’єктів, вартістю в 5,2 мільйона доларів через офшорну компанію, що базується на британських Віргінських островах, купили Катерина Труханового і Тетяна Колтунова, старша донька і колишня дружина міра Труханова. У тієї годину, зазначають чеські журналісти, Труханів вже два роки сидів у кріслі мера.

Хоч офіційно вони розлучені з 1997 року, Тетяна Колтунова продовжує жити за тією ж адресою, що і Геннадій Труханов, тож вона також підпадає під вимогу закону про декларування маєтку. До того ж, у парі народилася і друга дочка у 2014 році і на публіці вони з’єднання є разом. У декларації значитися лише 68 тисяч доходу за 2016 рік та заощадження на суму 1,9 мільйона гривень і 507 тисяч доларів.

Яким чином колишня дружина і донька Труханового змогли дозволити собі квартиру за 5,2 мільйона доларів у Лондоні, якщо фірми, в яких вони фігурують, не приносять доходів? Слід чеські журналісти вирішили шукати у «Панамських папера», де значиться, що Труханів пов’язаність язаний з одеським будівельним конгломератом Rost. Згідно з розслідуванням журналістів OCCRP, відколи Труханів ставши мером Одеси, фірми з цієї групи отримали чимало замовлень з бюджету міста та країни, передусім на будівництво доріг, і їхні прибутки зросли в рази.

Екскурсія на трамваї у Празі

Як пишуть чеські розслідувачі, у середині лютого 2018 року в аеропорту «Бориспіль» колишнього гангстера і нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова заарештували. Він щойно повертався з відрядження з Праги разом із сімома співробітниками, у тому числі його заступником або ж директором департаменту комунальної власності. Йому пред’явлення явили звинувачення у розтраті 185 мільйонів гривень. Про що ж домовлявся Труханів у Празі?

Як вдалося з’єднання з’ясувати чеським та українським журналістам, Труханів від’їхав з Одеси ще 26 грудня 2017 року, а повернувся 14 лютого 2018 року. Тобто на роботі він був відсутній протягом 50 днів. За цей час він скомбінував три відрядження з п’ятьма ятьма відпустками і побував за цей час в Афінах, Давосі та Празі.

З’єднання ясувалося, що в Празі Труханів зустрічався з представниками компанії KVAZAR, яка виробляє трамваї для українського ринку, та фірмою, що їх ремонтує. Представник KVAZAR Мілослав Черні підтвердив, що керівництво компанії мало зустріч з Трухановим 12 лютого 2018 року. У своєму листі Черні заявив, що його компанія співпрацює з мерією як представниками громадського транспорту в Одесі і ця співпраця триває з 1986 року. Проте у компанії, що займається ремонтом трамваїв, повідомили, що мер не вів з ними ніяких переговорів, а лише взявши участь у півгодинній екскурсії.

Альо у Празі Труханового цікавили не лише трамваї. Одеський заходів, за даними чеських журналістів, пов’язаність язаний багатьма різними ниточками з колишнім мером Одеси Олексієм Костусєвим, а тієї разом з братом інвестував понад 5 мільйонів доларів у нерухомість в Празі.

Активісти під ударом

А тім годиною в Одесі з осені минулого року відбуваються протести проти мера. За словами місцевого активіста «Автомайдану» Віталія Устименка, заходів і його поплічники повністю захопили місто. Крім бюджетних замовлень, близькі до мера фірми намагаються отримати ділянки пляжів та будівельні ділянки в центрі міста для своїх девелоперських проектів.

Деякі громадські активісти за свою діяльність ледь не заплатили життям. Наприкінці вересня збройний напад було вчинено на члена політичного руху «Сила народу» Олега Михайлика. Куля, яка повинна була його вбити, зупинилася в легенях за півсантиметра від серця.

«Коли Труханів виїхав за кордон, йшлося, що він може ховатися там довго, і виникне потреба у дострокових виборах мера. У тієї годину я дізнався від мого джерела, що багато людей нібито підтримують мене, і тому в певних колах було прийнято рішення позбутися мене. До нападу я думав, що то була лише трошки і не звертав на неї ніякої уваги», – говорити Михайлик.

Оскільки не було впевненості, що одеські лікарі будуть слухатися клятви Гіппократа, а не наказів з мерії, рятувати активіста возили до Мюнхена завдяки втручанню німецького посла Ернста Райхеля. Німецькі слідчі також детально задокументували весь доказовий матеріал.

Корупцією проти сепаратизму

За словами активіста «Автомайдану» Віталія Устименка, між чинним президентом України Петром Порошенком та групою Турханова було укладено пакт: в Одесі не будуть роздмухувати сепаратистські тенденції, а за це керівництво міста не будуть турбувати питаннями про корупцію. Також Труханів мав забезпечити президенту Порошенку голоси виборців в Одесі.

«Труханів для президента – це організаційний і адміністративний, а також, як вважає сам Порошенко, електоральний ресурс. А для Труханового Порошенко – це прикриття від можливих кримінальних переслідувань та певний карт-бланш на реалізацію того, що він вважає потрібним в Одесі. Чи отримає кожна сторона ті, що смороду очікують, – це питання».

Свою статтю чеські журналісти закінчують нинішніми подіями в Одесі, де у Малиновському районному суді Одеси тривають слухання у справі ймовірної розтрати міських коштів.

«Попри задокументоване мафіозне минуле і нинішні скандали, колишній охоронець залишається мером Одеси. Зв’язку язатися з паном Трухановим ми не змогли», – мовиться у статті чеських журналістів з проектом investigace.cz.