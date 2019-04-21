Стало відомо, коли будуть оголошені перші результати національного екзит-полу

Сьогодні, 21 квітня, о 20:00 будуть оголошені перші результати Національного екзит-полу після другого туру виборів президента України.

Слід зазначити, що в першій інформації екзит-полу включені дані з даними на шість годин вечора. А остаточні дані Національного екзит-полу будуть озвучені в 22:00, і це вже буде статистика на момент закриття виборчих дільниць — 20:00. В ході другого туру президентських виборів Національний екзит-пол – 2019 буде проведено фондом «Демократичні ініціативи», КМІС і Центром Разумкова.

Як відомо, за підсумками голосування в першому турі виборів перше місце зайняв шоумен Володимир Зеленський, за якого віддали свої голоси 30,24% виборців. На другій позиції — діючий р